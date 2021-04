Doria anuncia datas para vacinação contra Covid de pessoas com 60 a 64 anos

Vacinação desses grupos, de acordo com Doria, depende da chegada de novas doses da vacina Oxford/AstraZeneca - Foto: Governo do Estado de São Paulo

O governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta quarta-feira (14), as datas da vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para pessoas de 60 a 64 anos.

Para aqueles de 63 e 64 anos, a aplicação começa no próximo dia 29. Os paulistas de 60 a 62 anos, por sua vez, vão ser vacinados a partir de 6 de maio.

As informações foram reveladas pelo governador no Palácio dos Bandeirantes, em entrevista coletiva.

Ao todo, a expectativa é imunizar 840 mil pessoas de 63 e 64 anos e 1,4 milhão de 60 a 62, segundo a coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula.

A vacinação desses grupos, de acordo com Doria, depende da chegada de novas doses da vacina Oxford/AstraZeneca ao Estado, o que já está previsto.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), as prefeituras costumam atualizar a programação da campanha, com a inclusão de novas faixas etárias, somente quando recebem as doses destinadas para os respectivos grupos.

Comorbidades

A coordenadora de Controle de doenças da Secretaria do Estado de São Paulo, Regiane de Paula, afirmou que após a vacinação contra a Covid-19 do grupo de pessoas com mais de 60 anos o Plano Estadual de Imunização (PEI) seguirá orientação do Ministério da Saúde e a imunizará as pessoas com comorbidades de risco para a doença. Ela citou, por exemplo, pessoas que tenham diabetes, doenças renais e do pulmão.