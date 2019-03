Doria anuncia ação com Prefeitura para construção de piscinões

O governo de São Paulo e a Prefeitura da capital vão fazer uma ação conjunta para a implantação de novos piscinões e minipiscinões, disse na tarde desta segunda-feira, 11, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Ao participar de evento, em São Paulo, ele lamentou as mortes provocadas pelas fortes chuvas registradas desde domingo, 10. Pelo menos 12 pessoas morreram.

Além dos piscinões, ele citou, entre as medidas acautelatórias, a mobilização da Defesa Civil do Estado e integração com a Defesa Civil dos municípios, com as guardas civis municipais, a Polícia Militar e os bombeiros. “Mobilização total, nós temos 8,6 mil homens em estado de alerta, nos Bombeiros e Polícia Militar, além das guardas municipais, e mais de 3 mil homens na Defesa Civil também”, disse.

Doria negou que os problemas provocados pela chuva no município de São Paulo sejam reflexo de um eventual corte de verbas contra enchentes feito quando ele era prefeito da capital. “Não houve diminuição ao longo do tempo, houve reescalonamento de investimento da Prefeitura de São Paulo, não houve corte, houve reescalonamento, em face da disponibilidade de orçamento da prefeitura”, disse.