Dois turistas de São Paulo desaparecem na Bahia; suspeito é morto pela polícia - O Liberal

Dois turistas de São Paulo, identificados como Vitor Benites Teixeira e Lucas Ferreira de Sousa, estão desaparecidos desde sábado, 24, em Eunápolis, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, um carro com as mesmas características do que estava sendo usado pela dupla foi localizado carbonizado nesta quarta-feira, 28.

Dois homens suspeitos de envolvimento no desaparecimento dos turistas foram localizados nesta quinta-feira, 29, durante operação da Polícia Civil e Militar. Ambos estavam com mandados em aberto e tentaram fugir da abordagem policial.

Um deles fazia uso de tornozeleira eletrônica e foi localizado escondido nos fundos de um estabelecimento comercial, sendo conduzido à delegacia, onde teve a ordem judicial cumprida. O outro suspeito, de 20 anos, atirou contra as equipes da polícia durante a tentativa de fuga.

Ele ficou ferido após confronto e foi socorrido para o Hospital Regional de Eunápolis, mas não resistiu e morreu. Um revólver calibre 38, munições deflagradas e intactas, drogas, balaclava e dinheiro foram apreendidos com ele.

Desaparecidos, Vitor e Lucas foram vistos pela última vez saindo de um bar na Avenida Norte Sul, no sábado. O automóvel usado por eles foi localizado em uma zona de mata no bairro Vila Olímpica.

Devido a extensão dos danos causados pelo fogo, não foram encontrados sinais que permitissem a identificação do carro.

A unidade policial instaurou um inquérito para apurar o desaparecimento da dupla. Diligências e oitivas seguem em andamento para encontrar os dois.