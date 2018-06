Dois ônibus são queimados no 4º dia de ataques em Minas Gerais

Mais dois ônibus foram queimados na madrugada desta quarta-feira, 6, em Minas Gerais no quarto dia consecutivo de ataques no Estado. Segundo a Polícia Militar, os incêndios agora ocorreram em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana. Um dos veículos era de linha, o outro, de turismo.

Ninguém ficou ferido. Até a manhã desta quarta-feira, mais de 50 ônibus tinham sido queimados ou depredados em Minas. As ocorrências em Neves são semelhantes às verificadas nos dias anteriores. Os criminosos param os ônibus, geralmente de madrugada, os motoristas são rendidos e retirados e os veículos são incendiados.

Os incêndios da madrugada desta quarta acontecem um dia após o governador do Estado, Fernando Pimentel (PT), afirmar que os ataques a coletivos e prédios públicos em Minas estão ocorrendo em retaliação a um suposto rigor do funcionamento do sistema prisional e à existência de bloqueadores de celular em penitenciárias.

Pimentel também admitiu que os ataques foram ordenados por uma facção criminosa, mas não especificou qual. Na segunda-feira, 4, o jornal O Estado de S. Paulo mostrou que investigadores da polícia tinham a informação de que os ataques foram feitos a mando do Primeiro Comando da Capital (PCC).