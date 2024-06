Dois moradores de rua são encontrados mortos em São Paulo

Por Isabela Moya

Dois homens foram encontrados mortos na região central de São Paulo na manha de sexta-feira, 31, em casos registrados como morte suspeita pela polícia. As autoridades ainda vão investigar se houve violência ou influência do frio nas mortes.

O primeiro foi encontrado por volta das 8h, no Largo da Concórdia, no Brás. Policiais militares atenderam a ocorrência e, no endereço indicado, verificaram que o óbito já havia sido atestado pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil requisitou perícia.

O segundo caso foi de um homem ainda não identificado encontrado por volta das 11h na Rua Jaguaribe, na Consolação, também na região central. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência em apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Civil também requisitou perícia.

O Estadão questionou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) se havia sinais de violência nos corpos ou de hipotermia, devido à madrugada fria, mas não obteve resposta.

Na quarta-feira, 29, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura da Prefeitura informou ter registrado a menor temperatura mínima média na cidade, com 9,8°C. A previsão é de que os dias continuem frios e secos na capital paulista até a próxima quinta-feira, 6.

A Prefeitura já colocou em funcionamento a Operação Baixas Temperaturas, que amplia as ações de assistência social e acolhimento, com oferta de comida, cobertores e vagas em abrigos para evitar que moradores de rua enfrentem o frio durante a madrugada.

A Defesa Civil do Estado também manterá o Abrigo Solidário aberto até segunda-feira, 3, às 8h. Localizado na Estação Pedro II do Metrô, na região central de São Paulo, o espaço tem capacidade para cem pess