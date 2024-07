Dois homens São baleados por GCM aposentado na zona sul de São Paulo

Dois homens foram baleados por um agente aposentado da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo na noite de segunda-feira, 22, na Cidade Dutra, bairro da zona sul. À polícia, o atirador disse que reagiu quando a dupla anunciou um assalto. Em redes sociais, moradores contestam esta versão e afirmam que os jovens, de 25 e 29 anos, teriam sido confundidos quando chegavam em casa após um jogo de futebol.

O caso aconteceu na Rua Armando Vieira, próximo à Estação Autódromo do sistema de trens metropolitanos. No momento da suposta abordagem, o guarda chegava de carro ao prédio em que mora. Os jovens, por sua vez, estariam em frente ao portão, cada um em sua motocicleta, já que um deles reside no mesmo condomínio.

Feridos, os dois homens foram socorridos aos hospitais Pedreira e Grajaú, ambos na região sul da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

A arma do GCM foi apreendida e a perícia foi acionada ao local. Um vídeo que circulou na internet mostra a rua tomada por viaturas da Polícia Militar após o disparo dos tiros.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que “a Polícia Civil realiza diligências para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos”. O caso foi registrado como tentativa de roubo de veículo, legítima defesa e disparo de arma de fogo, sendo o 48.º Distrito Policial (Cidade Dutra) responsável pela área.