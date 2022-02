Doações para ajudar atingidos pelas chuvas em Petrópolis podem ser feitas por Pix

A tragédia de Petrópolis motivou uma série de ações solidárias. O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis está coletando alimentos, cobertores, água potável, roupas e itens de limpeza para os atingidos. O movimento SOS Petrópolis ainda conta com a inovação de aceitar colaborações via Pix para o CNPJ 27.219.757/0001-27.

A organização SOS Serra, que atua com educação no município, é outra que está se mobilizando para ajudar os mais afetados pelas chuvas desta terça-feira. O Pix é o (24) 99303-8885.

Os shoppings da Multiplan no Rio de Janeiro estão recebendo doações para as vítimas da enchente. Os itens arrecadados para as famílias atingidas serão encaminhados para o Instituto Corrente do Bem. Localizado em Petrópolis, o instituto está arrecadando alimentos não perecíveis, itens de limpeza e higiene pessoal, roupas, calçados e água mineral, além de doações via Pix (CNPJ 36719388000122).

Os shoppings Multiplan também receberão ração para cães e gatos. A instituição de apoio a animais também arrecada doações online por meio do link https://campaign.doare.org/campanha/235484/rio-eco-pets/magikk .

Os clubes do Rio se mostraram solidários: o Vasco da Gama, por exemplo, divulgou pontos de coleta de doações, incluindo o Estádio de São Januário e a Sede Náutica da Lagoa. O Fluminense também colocou sua sede à disposição em Laranjeiras para servir como ponto de doação de mantimentos. E o mesmo fez o Botafogo, com o Estádio Nilton Santos.