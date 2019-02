Divisa entre Brasil e Venezuela está mais tranquila; fluxo de imigrantes continua

A fronteira entre Brasil e Venezuela em Roraima amanheceu mais tranquila neste domingo, 24, depois de confrontos ontem entre manifestantes venezuelanos e a Guarda Nacional Bolivariana.

O fluxo de imigrantes vindos da Venezuela voltou à divisa, apesar do fechamento da fronteira. Venezuelanos vindos de Santa Elena do Uairen disseram ao Estado que apesar do fechamento oficial da divisa, os próprios guardas da fronteira sugerem que eles atravessem para o Brasil pelas “trocas” – trilhas no mato ao lado da estrada. Ainda há um efetivo da GNB guardando a aduana, mas já não em formação de coluna como havia ontem. ()