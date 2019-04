Dia Mundial da Saúde é comemorado com games de exercícios no Parque do Povo

O Dia Mundial da Saúde é comemorado em 7 de abril, mas o Hospital Santa Paula realizará no sábado, 6, a 12ª edição do evento no Parque do Povo, em São Paulo. Diversas atividades serão realizadas gratuitamente das 8h às 14h, na zona Oeste da capital paulista.

O tema deste ano é “Dê um play na saúde”, uma referência aos games de realidade virtual que são a principal atração.

Na tenta Play da Saúde, o visitante poderá praticar exercícios físicos de maneira interativa com jogos 3D. A ideia é estimular a malhação e a conscientização dos cuidados com o corpo. Serão duas estações com equipamentos de alta performance e com controles de movimento conectados a computadores.

“Vários estudos têm sido feitos em torno da capacidade da realidade virtual na promoção de saúde e cuidado do paciente. Além da distração e relaxamento, a tecnologia apresenta resultados positivos para a melhora do condicionamento físico, diminuição da dor, alívio do estresse e ansiedade, terapia ocupacional, fisioterapia e outros”, afirma o cardiologista Otávio Gebara, diretor médico do Hospital Santa Paula.

Também no evento do Dia Mundial da Saúde, o Hospital Santa Paula fechou parceria com o aplicativo Bikxi, empresa de transporte compartilhado que usa bicicletas duplas e elétricas. O visitante pode pedalar junto ou apenas relaxar e curtir o passeio. As bikes serão oferecidas para levar os participantes até o evento. Os motoristas oferecem capacetes aos passageiros e levam também deficientes visuais.

Exames de saúde gratuitos serão realizados, como teste de glicemia, colesterol total, aferição de pressão arterial, avaliação de risco vascular, orientação e cuidados sobre AVC, vacinação, consciência corporal e teste de bioimpedância. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos estarão à disposição.

A partir das 10h30, a personal trainer Cau Saad, que costuma dar consultoria para diversas personalidades, vai levar a aula ‘Conecte-se’, com técnicas de alongamento, mobilidade articular, respiração e meditação guiada. O evento no Parque do Povo abrirá espaço para a gastronomia saudável.

Serviço – 12ª edição do evento ‘Cuide-se, Viva a Vida Melhor’

Data: sábado, 6 de abril de 2019

Horário: das 8h às 14h

Local: Parque do Povo

Endereço: Av. Henrique Chamma, 420 – Vila Olímpia, São Paulo

Telefone: (11) 3073-1217