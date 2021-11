Dez governadores do Consórcio Brasil Verde vão a Glasgow para a COP-26

29 out 2021 às 14:07 • Última atualização 29 out 2021 às 14:51

Presidente do Consórcio Brasil Verde, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, viaja nesta sexta-feira, 29, para a Escócia para participar da 26º Conferência do Clima (COP-26). No total, embarcarão para Glasgow 10 dos 22 governadores do grupo criado para ser um contraponto internacional às ações do governo federal em relação ao meio ambiente.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, avisou que não participará do evento e o chefe da comitiva brasileira será o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.

Casagrande ficará na cidade escocesa até o dia 5, voltando ao seu Estado no sábado, 6. Também participarão da COP-26 pelo consórcio que será oficializado no mês que vem os governadores João Doria (SP), Eduardo Leite (RS), Carlos Moisés (SC), Mauro Mendes (MT), Wellington Dias (PI), Paulo Câmara (PE), Hélder Barbalho (PA), Camilo Santana (CE) e Romeu Zema (MG).

Uma das missões do governador capixaba será justamente a de apresentar o consórcio, argumentando que é a primeira vez que os entes subnacionais criam um grupo nacional na área ambiental.

“Pela primeira vez, o Brasil tem uma organização desse tipo com ações que têm objetivo de reduzir as emissões, como obras de adaptações às mudanças climáticas e ações mais contundentes na área de prevenção”, destacou ele, que é engenheiro florestal.

Casagrande também dirá na COP-26 que os Estados, por meio do consórcio, serão grandes articuladores para que alcancem as metas assumidas pelo País. “Vamos fazer muitos contatos e trocar experiências que irão ajudar nas nossas ações daqui para frente”, previu.

No domingo, 31, o governador participará da coletiva de imprensa “Dia Mundial das Cidades”. Na segunda-feira, 1º, irá ao Encontro de Governadores e Prefeitos da América Latina com a Sociedade Civil – Brazil Climate Action Hub.

Na terça-feira, 2, o capixaba participa do Race to Zero Announcement. O Espírito Santo aderiu oficialmente às campanhas “Race to Zero” (Corrida para o Zero) e “Race to Resilience” (Corrida para a Resiliência), da Organização das Nações Unidas (ONU), em agosto deste ano, visando à redução de emissões de gases de efeito estufa e à resiliência climática.

Na sequência, o governador participa do Latin America Session at LGMA Pavilion, um local para troca de experiências, onde vai expor os programas na área ambiental no Espírito Santo.

Na quarta-feira, 3, Casagrande e os demais governadores participam do Governadores pelo Clima. Ainda na quarta-feira, o governador do Espírito Santo participa do Catapult Dinner, um evento que reúne players importantes, em que os governos vão apresentar os projetos para arrecadação de fundos de investidores.

Na quinta-feira, 4, Casagrande participa do painel “Clima e Desenvolvimento: Visões para o Brasil 2030”.