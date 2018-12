Detran orienta imigrantes e refugiados sobre a CNH

Nos últimos cinco anos, 144,7 mil imigrantes e 2.694 refugiados registrados chegaram ao Estado de São Paulo, em busca de estudo, trabalho, moradia ou por situação humanitária, segundo a Polícia Federal. Por este motivo, o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) está orientando esses novos cidadãos sobre como tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no Brasil.

O cidadão estrangeiro tem os mesmos direitos e deveres dos brasileiros no que diz respeito ao trânsito com a adesão da habilitação brasileira. A validade da CNH pode ser de até cinco anos, dependendo do exame médico. No caso de motoristas acima de 65 anos, a validade máxima do documento é de três anos.

O primeiro passo é ter a habilitação do seu país de origem há mais de um ano e no prazo de validade. Com isso, ele pode agendar atendimento no Detran e dar entrada no processo para obter a CNH brasileira. Em seguida faz os exames médico e psicológico.

Além da habilitação com tradução juramentada, o cidadão precisa apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro (original e cópia simples) ou outro qualquer documento equivalente (Cédula de Identidade de Estrangeiro, protocolo de refúgio, passaporte, carteira de trabalho ou documentos específicos concedidos por órgãos brasileiros). E ainda levar CPF, comprovante de endereço em nome do motorista (emitido há três meses, no máximo) ou de terceiros (incluindo declaração), formulário Renach entregue pelo médico ou psicólogo, laudo de exame toxicológico (se categorias C, D e E) e o comprovante de pagamento da taxa do Detran.

A tradução juramentada da carteira de habilitação é dispensável se o país de origem do pretendente é de língua portuguesa. Também é dispensável o exame prático para países que participam da Convenção de Viena ou possuem o princípio de reciprocidade com o Brasil.

“O Estado de São Paulo atrai muitos estrangeiros. Por isso é importante divulgarmos essas informações”, diz o diretor-presidente do Detran, Maxwell Vieira.

Mais informações no site www.detran.sp.gov.br.