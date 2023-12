Detento em saída de fim de ano descumpre medida da Justiça, anda de jet ski e acaba preso

Um detento de 30 anos, em saída temporária de fim de ano, foi preso nesta quinta-feira, 28, por descumprir as regras do benefício. O homem, que cumpre pena por tráfico de drogas, violou o perímetro delimitado pela Justiça, e foi localizado pela Polícia Militar na Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Os agentes chegaram ao homem pela tornozeleira eletrônica usada por ele. O equipamento acusou que ele estava fora do limite territorial permitido pelo sistema judiciário e acionou um alerta sobre o descumprimento da medida. O 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em São Caetano, foi acionado para a ocorrência.

Segundo a Polícia Militar, o infrator estava andando de jet ski quando foi localizado, e ainda teria tentado fugir com o veículo aquático para não ser detido.

Depois de capturado, o homem afirmou aos policiais que estava solto há mais tempo, mas as informações da polícia apontaram que o detento estava mesmo de saída temporária de final de ano.

O infrator foi conduzido para o Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo, onde se encontra preso, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

De acordo com a pasta, 242 detentos que tiveram permissão para a saída temporária de fim de ano, mas que foram flagrados descumprindo as medidas impostas pelo Poder Judiciário, foram presos pela Polícia Militar no Estado de São Paulo. “Após a constatação da irregularidade, os presos foram reconduzidos imediatamente à penitenciária”, disse a SSP em nota.