Destroços de avião que caiu em SP são removidos

Os destroços do avião que caiu na zona norte de São Paulo foram recolhidos ontem, 1º, e levados para o depósito do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que vai investigar as causas do acidente. Ainda não há prazo para o fim da investigação.

Foram recolhidas as asas da aeronave que estavam penduradas na casa que foi mais atingida no acidente. No interior da residência, estavam o motor e o trem de pouso, que foi retirado com auxílio de um guincho. Além desse imóvel, outros dois que foram atingidos na queda da aeronave permanecem interditados pela Defesa Civil.

A Polícia Militar bloqueou o acesso à rua Antônio Nascimento de Moura, onde o avião caiu.

Na manhã de ontem, a criança de oito anos atingida pelos destroços da aeronave recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano. Em nota, a instituição informou que ela “permanecerá internada para controle da dor e cuidados com os ferimentos”. O quadro da paciente, identificada pelas iniciais P.M.M., é considerado estável. Ela ainda não tem previsão de alta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.