Desabamento em supermercado no Paraná deixa três mortos e 12 feridos

Três mulheres morreram após o desabamento da laje de um supermercado em Pontal, município a cem quilômetros de Curitiba, no Paraná. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros, que segue atuando no local em busca de possíveis vítimas. Doze pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para atendimento hospitalar.

O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 22, horas depois da inauguração do estabelecimento. A principal hipótese levantada pela corporação é de que o local que desabou sustentava caixas d’água que teriam se rompido.

A Polícia Científica está no local e irá realizar perícias para definir as causas do desabamento.

O trabalho nos escombros está reunindo equipes do Grupamento de Operações e Socorro Tático, Defesa Civil Municipal, Polícia Militar, assim como equipes de Saúde e Samu. A ação é coordenada pelo 8° Grupamento de Bombeiros. Investigações sobre o ocorrido serão conduzidas pela Polícia Civil, que também está no local.

O supermercado faz parte da Super Rede Atacadista, que, em nota publicada nas redes sociais, afirmou que se solidariza com os familiares das vítimas e diz estar prestando suporte aos afetados pelo acidente. Disse ainda que contratou peritos para avaliar as lajes e investigar as causas do episódio e que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. Afirmou ainda que já contatou a empresa e o engenheiro responsáveis pela obra.