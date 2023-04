Desabamento em Olinda deixa ao menos dois mortos; busca por sobreviventes continua

O desabamento parcial de um edifício de três andares no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, Pernambuco, na noite desta quinta-feira, 27, deixou ao menos duas pessoas mortas (uma vítima de sexo masculino de 13 anos e outra, também de sexo masculino, com idade desconhecida). Outras quatro pessoas foram retiradas dos escombros com vida, sendo duas em estado grave. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, as buscas continuam no local na manhã desta sexta-feira, 28.

A corporação foi acionada às 22h08 de quinta-feira para a ocorrência com vítimas, chegando ao local 20 minutos depois. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

“Até o momento foram retiradas dos escombros pelas equipes de busca e salvamento seis vítimas, quatro delas com vida, sendo três do sexo feminino e uma do masculino, e duas do sexo masculino em óbito. Três cães também foram resgatados com vida”, disse o Corpo de Bombeiros.

Das vítimas retiradas com vida do local, duas estavam em estado grave e duas foram resgatadas com ferimentos leves. Todas foram encaminhadas para atendimento em unidades médicas da região.

“As equipes dos bombeiros estão no local realizando novas buscas nos escombros. Estamos no local com um total de 15 viaturas, incluindo resgate, busca e salvamento, combate a incêndio e comando operacional”, afirmou a corporação.

Nas redes sociais, o prefeito de Olinda, Lupécio Carlos do Nascimento (Solidariedade), lamentou a tragédia. “Estamos mobilizados para prestar toda assistência para as vítimas do Edifício Lene, que desabou no Jardim Atlântico”, disse ele.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), por meio das redes sociais, também disse que o governo do Estado prestará todo o apoio necessário ao município. “Os bombeiros já estão atuando na ocorrência e no socorro de possíveis vítimas. Ficaremos atentos ao trabalho”, publicou ela.