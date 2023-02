Deputados de SP contra a privatização da Sabesp se reúnem para discutir ações

O deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP) coordenou nesta terça-feira a reunião da Frente Parlamentar contra a privatização da Sabesp em resposta ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que iniciou conversas para a privatização do serviço de saneamento básico do Estado.

A reunião aconteceu no auditório Dom Pedro I na Assembleia Legislativa de SP e foi a primeira do ano da Frente Parlamentar, criada no primeiro semestre de 2021, quando o ex-governador João Doria também estudava propostas de privatização da Sabesp. Deputados do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) estiveram presentes, além do Sindicato dos Engenheiros e entidades de lutas populares.

Na audiência, o governador Tarcísio de Freitas foi criticado por não mencionar a privatização da empresa durante a campanha eleitoral em 2022 e por afirmar que a desestatização reduziria a tarifa da água. Os participantes também trouxeram fatores contrários ao projeto do governador, principalmente a precarização do saneamento nas áreas pobres do Estado.

O presidente do Sindicato dos trabalhadores em água, esgoto e meio ambiente do Estado de São Paulo (Sintaema), José Faggian, ressaltou como alerta o aumento dos preços de serviços privatizados em outros Estados e citou o caso da Eletrobras.