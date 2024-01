Depois do Rio, governo reconhece emergência em São João de Meriti, Belford Roxo e Nova Iguaçu

O governo federal reconheceu situação de emergência em São João do Meriti, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 15. Pouco antes, também em portaria no DOU extra o governo reconheceu emergência em Belford Roxo e Nova Iguaçu.

Mais cedo, no início da tarde, havia sido publicada no Diário Oficial a portaria que reconheceu situação de emergência na capital do Estado.

O Rio de Janeiro está enfrentando uma série de problemas por causa das fortes chuvas que atingiram o local no fim de semana.