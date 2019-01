Delegado da PF é afastado por suspeita de usar doações a dependentes químicos

Um delegado da Polícia Federal do município gaúcho de Passo Fundo, a cerca de 280 km de Porto Alegre, foi afastado das funções, sob suspeita da Operação “Dois Campos”, que teve sua fase ostensiva deflagrada nesta quarta-feira, 23, e contou com a participação conjunta da própria PF e do Ministério Público Federal. A PF não divulgou o nome do delegado.

Além do mandado de afastamento, os agentes cumpriram nove mandados de buscas.

O delegado afastado teria recebido recursos de empresários e de um advogado sob o pretexto de investir em uma clínica de recuperação de dependentes químicos em Passo Fundo, mas, de acordo com as investigações, teria gastos os valores em despesas pessoais.

A Polícia Federal informou que “para garantir a isenção na apuração”, o inquérito do caso foi conduzido em Brasília.