Deficientes têm entraves para alcançar chefia

Projeto de lei em tramitação do senador Romário (Podemos-RJ), aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, estabelece que as empresas com mais de 100 colaboradores serão obrigadas a manter entre 2% e 5% de cotas para pessoas com deficiência, também em relação às funções de confiança, que envolvem chefias, gerências e coordenações. O objetivo é mudar a realidade enfrentada por deficientes.

Professor titular do curso de Gestão de Recursos Humanos da Fac, Márcio Ramos de Souza, em pesquisa para mestrado, abordou os deficientes visuais – todos graduados – sobre o mercado de trabalho. Eles alegaram que, em entrevistas de emprego, o recrutador estava despreparado para lidar com uma pessoa cega.

Segundo o professor, um dos entrevistados alegou que ouvia algumas dinâmicas de grupo sendo aplicadas na sala ao lado para a mesma vaga, mas jamais recebeu convite para participar, ou seja, a entrevista não passava de uma obrigação para respeitar a lei de cotas.

Na opinião do professor uma pessoa cega é um indivíduo como qualquer outro, pois adquire conhecimento, desenvolve as suas habilidades, busca qualificação profissional e procura seu espaço no mercado de trabalho de acordo com o que sonhou para sua vida e conforme sua vocação.

“O que diferencia cargos de confiança de uma pessoa com deficiência para uma pessoa sem deficiência na grande maioria das vezes ainda é a barreira do preconceito. A sociedade está longe de tratar o outro com igualdade, de querer compreender que os direitos são iguais e especialmente que todas as pessoas são capazes independente de possuírem deficiência ou não”, contesta Souza.

Para o professor de recursos humanos, mais do que nunca é necessário repensar e avaliar os processos de recrutamento e seleção, especialmente no que compete ao preenchimento de vagas dentro da lei de cotas, porque contratar um profissional para assumir um cargo de liderança vai muito além do preenchimento de vagas no atendimento ao cliente, auxiliar administrativo, dentre outras mais operacionais para as pessoas com deficiência.

“Os desafios das grandes empresas diante da lei de cotas são diários e podem exigir uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto, qualificação, disponibilidade de tempo e, sobretudo a sensibilização”, diz Souza.