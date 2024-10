Defesa Civil: Tempo instável segue em São Paulo, mas não há risco de temporais

A Defesa Civil informou que neste domingo o dia continua marcado pelo tempo instável em todo Estado de São Paulo, mesmo com a frente fria já estando afastada do território paulista. O órgão, no entanto, destaca que já não há risco para temporais em nenhuma das áreas monitoradas, com possibilidade para pancadas de chuva isoladas.

“As temperaturas não subirão muito, e a sensação térmica será amena”, afirma em nota. Com o afastamento das maiores concentrações pluviométricas para os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, São Paulo não registrou incidentes graves provocados por chuva ou vento nas últimas 24h.

A Defesa Civil do Estado apenas recomendou atenção com raios, em especial nos municípios que fazem divisa com o sul de Minas Gerais. “Como o solo já se encontra encharcado devido aos acumulados nas últimas 24 horas, recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis”, acrescentou.

Em relação a falta da energia elétrica em decorrência das chuvas, o órgão afirma que a equipe de fiscalização da Arsesp e a Aneel estão atuando diretamente no Centro de Operação da Enel, acompanhando as ações da concessionária para restabelecer o serviço.

Às 11h, deste domingo, mais de 20 mil clientes na área de concessão da empresa estavam sem energia elétrica. “A companhia mantém contingente mobilizado para restabelecer a energia aos clientes afetados e conta com cerca de 2,4 mil profissionais”, diz a Defesa Civil.