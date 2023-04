Cotidiano Defesa Civil de SP alerta motoristas para chuvas fortes no litoral no feriado

A Defesa Civil de São Paulo alerta que o litoral paulista poderá ser atingido por fortes chuvas entre sexta-feira, 7, e segunda, 10, durante o feriado de Páscoa. Por conta dos temporais, há risco de desabamentos, desmoronamentos, deslizamentos, inundações e alagamentos nas áreas mais vulneráveis do leste do Estado. O alerta vale também para motoristas diante do risco presente nas proximidades de rodovias.

O alerta vale, sobretudo, para as regiões da Baixada Santista, Itapeva, litoral norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Serra da Mantiqueira, onde a previsão indica que haverá chuva forte e continua. Na capital, região metropolitana de São Paulo, Sorocaba e Campinas a previsão é de chuva moderada, segundo a Defesa Civil.

As fortes chuvas devem iniciar na sexta-feira e virão acompanhadas de raios e rajadas de vento. O fim de semana também terá céu nublado e temperaturas mais baixas, informou a Defesa Civil, em comunicado. “Portanto, se ressalta a importância de cuidado especial nas áreas mais vulneráveis.”

A recomendação sobre os temporais é redobrada para os que vão para o litoral paulista neste feriado de Páscoa. Ainda por conta das volumosas chuvas que caíram durante o carnaval, principalmente no litoral norte, alguns trechos que margeiam as rodovias da região ainda apresentam sinais de instabilidade.

A Defesa Civil orienta ainda que os moradores fiquem atentos “aos sinais de perigo”, como movimentação do solo (observar inclinação de postes e árvores), rachaduras nas paredes, além de portas e janelas emperradas. “Diante desses sinais deve-se sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199?, recomenda o órgão.

Outra instrução é para que, em situações de fortes chuvas e alagamentos, as pessoas não atravessem ou entrem em áreas inundadas, e nem enfrentem as enxurradas. Uma lâmina de água de 15 centímetros tem capacidade para arrastar uma pessoa, enquanto uma de 30 centímetros chega a deslocar um veículo.

Os dados meteorológicos dos próximos dias foram divulgados em reunião feita nesta quarta, 5, que contou com a participação do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad).

Outras informações e orientações sobre como agir em situações de fortes chuvas estão disponíveis no aplicativo Alerta SP (disponível para download nos sistemas Android e IOS), e também no site da Defesa Civil. Para receber alertas de risco sobre a região onde mora, as pessoas devem enviar uma mensagem com o CEP da residência para o número 40199.