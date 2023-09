Defesa Civil alerta que litoral de SP pode ter ventos de quase 90 km/h

Além da chegada de uma frente fria no Estado de São Paulo, a passagem do ciclone extratropical pela região do Uruguai provoca rajadas de vento pelo litoral paulista. Conforme a Defesa Civil do Estado de São Paulo, os ventos podem chegar a até 88 km/h entre esta quinta-feira, 14, e sexta, 15. Não há, no entanto, expectativa para grande acumulado de chuva.

Junto com as rajadas de vento, o serviço meteorológico da Marinha também informa que há risco de ressaca e altas ondas na faixa litorânea entre São Paulo e Rio de Janeiro.

“Previsão de ressaca com ondas de direção Sul a Sudeste e altura de até 2,5 metros, na faixa litorânea dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, entre Santos (SP) e Arraial do Cabo (RJ)”, acrescenta. O alerta vai até a manhã de sábado, 16.

Em situação de emergência, a população deve procurar um local seguro e ligar para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

São Paulo registrou tarde mais quente do ano

Na quarta-feira, 13, São Paulo teve a tarde mais quente do ano, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado (CGE). A temperatura na capital foi de 33,3°C, conforme medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O recorde anterior era de 32,5°C, registrado no dia 16 de janeiro.

Cidades do interior também registraram temperaturas altas em pleno inverno. Em Lins, por exemplo, a máxima foi de 38,3°C nesta quarta-feira. Já em Barretos e Dracena foi de 37,6°C.

A chegada de uma frente fria na noite de quarta, no entanto, derrubou as temperaturas em todo Estado. Nesta quinta-feira, a expectativa é de que a temperatura mínima na capital paulista seja de 15°C.

Veja a previsão para São Paulo nos próximos dias:

Quinta-feira: entre 15°C e 26°C (com chuva)

Sexta-feira: entre 12°C e 16°C (com possibilidade de chuva)

Sábado: entre 13°C e 29°C

Domingo: entre 17°C e 33°C