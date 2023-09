‘De Olho Nos Olhinhos’: Tiago Leifert e Daiana levam campanha a cidades brasileiras

Com o intuito de conscientizar e alertar sobre a importância do diagnóstico preventivo do retinoblastoma, um tumor ocular que acomete crianças entre 0 e 5 anos, Tiago Leifert e sua esposa Daiana Garbin dão continuidade a campanha “De Olho Nos Olhinhos” neste fim de semana. Além de dois shoppings em São Paulo, sendo um na capital paulista e outro no município de Taboão da Serra, outros estabelecimentos de sete cidades também receberão a campanha entre sábado, 16, e domingo, 17.

Serão realizadas atividades voltadas para crianças e adultos, além de divulgadas informações de médicos e outros profissionais de saúde.

Diante da falta de informação sobre a doença, o casal criou a campanha com o objetivo de orientar sobre a saúde ocular na infância. A filha de Diana e Leifert, Lua, hoje com quase 3 anos, foi diagnosticada com retinoblastoma quando tinha 11 meses e ainda está em tratamento. A descoberta foi feita quando a doença já estava em estágio avançado. O anúncio foi pelo casal em janeiro de 2022.

Ao relembrar o caso em fevereiro deste ano, Daiana contou que não tinha ideia quando descobriram. “Lua tinha apenas 11 meses quando descobrimos, os tumores já eram grandes e nós nem imaginávamos”, disse. “Fique de olho nos olhinhos das crianças e leve seu bebê ao oftalmologista nos primeiros seis meses de vida.”

Nos dois locais em que ocorrem a campanha em São Paulo, o casal estará presencialmente. Nos outros pontos, serão representados pela equipe de médicos voluntários que ajudam na ação preventiva.

São Paulo – Shopping Taboão (Leifert e Daiana estarão no local a partir das 10h)

São Paulo – Shopping Eldorado (Também pessoalmente a partir de 15h)

Rio de Janeiro – Via Parque

Belo Horizonte – Boulevard BH

Salvador – Shopping da Bahia

Manaus – Manauara Shopping

Belém – Boulevard Belém

Curitiba – Shopping Curitiba

Goiânia- Passeio das Águas

“É uma doença muito perigosa, agressiva e pode ser fatal. O retinoblastoma é silencioso e ele é traiçoeiro. A intenção é que as famílias consigam chegar ao diagnóstico antes do que eu e a Daiana conseguimos chegar com a Lua”, afirma Leifert. Ele orienta que desde o primeiro ano de vida, a criança passe por consulta com oftalmologista.

O retinoblastoma é um câncer que acomete crianças pequenas e é mais comum em bebês e aproximadamente 90% dos casos são descobertos abaixo dos 5 anos.

É um tumor maligno que se desenvolve na retina, uma parte interna dos olhos. De acordo com o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC), a doença pode se apresentar em um olho (60% dos casos, o chamado retinoblastoma unilateral) ou nos 2 olhos (40% dos casos, retinoblastoma bilateral).

Quando diagnosticado precocemente e tratado em centros especializados, pode alcançar índices de 90% de cura inclusive com a preservação da visão da criança. Se diagnosticado tardiamente, pode provocar cegueira e até levar o paciente à morte.

Quanto antes a criança for diagnosticada, maiores as chances de cura para o câncer ocular na infância.

Sintomas

Reflexo branco: pequenos com retinoblastoma apresentam uma área branca e opaca na pupila, chamada leucocoria, que é causada pelo reflexo da luz. Essa condição é visível quando são tiradas fotos com flash e conhecida como “olho de gato”.

Estrabismo: outro sintoma é uma movimentação incomum do olho, como se a criança fosse estrábica, quando existe um desalinhamento dos olhos.

Olhos de cores diferentes: a heterocromia, ou olhos de cores diferentes, também pode ser um sinal da doença, assim como globo ocular maior do que o normal e a ambliopia, também um desalinhamento dos olhos, causada por estrabismo.

Outros sintomas: menos frequentes, mas também importantes, os portadores do tumor podem apresentar problemas de visão, dor nos olhos, vermelhidão na esclera, a parte branca do olho; sangramento, abaulamento dos olhos e pupila que não se contrai quando exposta à luz.