Cursinho gratuito da Unifesp abre vagas para todo o Brasil

Processo seletivo conta com 235 vagas e inscrições seguem até 5 de abril

O Cursinho Popular Pré-Vestibular Jeaninne Aboulafia (CUJA), vinculado à Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), está com as inscrições abertas para todo o Brasil até dia 5 de abril.

O processo seletivo conta com 235 vagas, sendo 4% delas destinadas a pessoas trans e 10% a pessoas indígenas. A seleção é feita através de uma avaliação socioeconômica (que conta como 70% da nota de seleção) e pela nota de um vestibular à escolha do aluno.

As inscrições para o processo têm uma taxa de R$ 20 e a matrícula, caso aprovado, R$ 30. O curso não cobra mensalidade e material didático, que são fornecidos gratuitamente em parceria com o cursinho Etapa.

CUJA

O Cursinho Popular Pré-Vestibular Jeaninne Aboulafia é um cursinho popular gratuito com vínculo a Unifesp que visa auxiliar os egressos do ensino médio de escolas públicas e/ou pertencentes a classes sociais menos favorecidas a se prepararem para os vestibulares e chegarem ao ensino superior. Outras informações no Instagram: @cuja.unifesp.