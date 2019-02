CSN: Projeto prevê descaracterização completa de barragem em Ouro Preto

Em resposta a ofício enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) afirma que o projeto apresentado pela CSN Mineração ao Ministério Público de Minas Gerais (MP/MG) prevê a descaracterização completa da barragem de Auxiliar do Vigia, na cidade de Ouro Preto (MG).

O ofício foi motivado por reportagem do portal Repórter Brasil, reproduzido pelo UOL, que revela a existência de escritório, refeitório e sala de treinamento ativos abaixo das barragens do Vigia e Auxiliar do Vigia, operadas pela CSN Mineração. A matéria informa ainda que, segundo o MP/MG, a segurança das duas barragens “não traz tranquilidade”.

Segundo a CSN, o relatório ao qual o portal teve acesso decorre de uma vistoria realizada pelo MP de Minas, que reforçou as recomendações feitas anteriormente por uma auditoria independente contratada pela CSN Mineração. A companhia afirma ainda que “é precipitado divulgar qualquer prazo/valor” para a descaracterização da barragem, ainda que de forma preliminar, já que as próximas etapas ainda passam por revisão técnica.