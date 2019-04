Crivella será convocado para dar explicações na CPI das Enchentes

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), será convocado a dar explicações sobre o caos que domina a cidade desde o início da tempestade na tarde de segunda-feira, 8, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Enchentes na Câmara Municipal.

“Cortes no orçamento de prevenção a enchentes e deslizamentos, erros e omissões nos protocolos de atendimento à população durante os temporais, falta de política de habitação para garantir moradia digna aos cariocas São muitas as responsabilidades da prefeitura diante do caos que vive a cidade mais uma vez”, afirmou o vereador Tarcísio Motta (PSOL), presidente da CPI.

“Depois de muitos anos, cidadãos cariocas estão morrendo em decorrência da incapacidade da administração municipal em preparar a cidade para enfrentar as chuvas intensas que sempre caem sobre nossa cidade mas que têm se tornado cada vez mais frequentes. Por isso, resolvemos convocar o prefeito a se explicar aos moradores e vereadores da cidade. Ele não pode fugir às suas responsabilidades.”

A CPI das Enchentes tem o objetivo de apurar circunstâncias, fatos e consequências sociais, ambientais e econômicas causadas pelos temporais que atingiram a cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2019, bem como as responsabilidades do poder público, na prevenção, mitigação dos efeitos e atendimentos dos atingidos pelas chuvas, enchentes e deslizamentos.

Além de Tarcísio Motta e Renato Cinco (ambos do PSOL), compõem a comissão os vereadores Rosa Fernandes (MDB), Tiãozinho do Jacaré (PRB) e Marcelo Arar (PTB). Na suplência, estão Teresa Bergher (PSDB) e Major Elitusalem (PSC).