Criminosos fazem reféns em casa na zona sul de SP e são baleados; corpo é encontrado em veículo

A Polícia Militar (PM) de São Paulo registrou a ocorrência de um assalto a residência na Rua General José Scarcela Portela, no bairro Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 20. O crime aconteceu por volta das 7h20 com moradores feitos de reféns. Junto à polícia um segurança particular entrou em confronto com os criminosos e dois deles foram atingidos. Os moradores foram liberados sem ferimentos.

A polícia também identificou um carro em chamas em frente à casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e após o controle total do fogo, um corpo ainda não identificado foi encontrado dentro do veículo.

O Morumbi, região vizinha ao assalto, foi o bairro onde os roubos mais cresceram na cidade ao longo de 2023. A área do 89º DP (Portal do Morumbi) registrou 1.941 ocorrências no ano passado ante 1.412 em 2022, alta de 37,46%. O Estadão mostrou que a rotina de violência na região tem assustado moradores e feito o comércio fechar as portas mais cedo.