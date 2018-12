Criminosos atacam agência bancária e deixam ferido em São Carlos

Foto: Reprodução Google Street View

Uma quadrilha detonou explosivos numa tentativa de assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal na madrugada desta quarta-feira, 5, em São Carlos, interior de São Paulo. Conforme a Polícia Militar, o cofre resistiu à força das explosões e os criminosos fugiram sem levar nada.

Ao menos dez homens armados e usando coletes à prova de balas participaram da ação, segundo a PM. O grupo fez disparos contra a fachada da agência e prédios vizinhos. O segurança de um hotel, alvo dos tiros, foi atingido por estilhaços e ficou ferido no pescoço. Ele foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passa bem.

O ataque aconteceu por volta das 4h, segundo a PM, quando já havia algum movimento nas ruas. A agência fica na Rua Conde do Pinhal, região central da cidade, que foi bloqueada pelos assaltantes. Motoristas que passavam pelo local chegaram a ser rendidos pelos criminosos. Muitos abandonaram os carros e fugiram. As explosões danificaram a agência, que foi interditada para a perícia. A Polícia Federal assumiu a investigação da tentativa de assalto.

Ataques seguidos

Esse foi o terceiro ataque com explosivos em dias seguidos a agências bancárias no interior paulista. Na terça-feira, 4, uma quadrilha explodiu o caixa eletrônico de um posto bancário da Caixa Federal em São José do Barreiro. Na ação, os criminosos atiraram contra uma base da PM e incendiaram dois carros. O posto funciona no prédio da Secretaria de Educação do município. Na segunda-feira, 3, uma quadrilha incendiou veículos e explodiu as agências da Caixa Econômica e do Bradesco em Morungaba.