Criança morre após acidente em parque de diversões da zona sul de SP

Um menino de 10 anos morreu após sofrer um acidente em um parque de diversões na noite de sábado, 30, localizado na Avenida Padre Arlindo Vieira, no Jardim Vergueiro, na zona sul da capital paulista.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), os policiais civis atenderam a ocorrência por volta das 23h. No endereço indicado, foram informados que a vítima estava no brinquedo do parque quando acabou pulando da cadeira enquanto o equipamento ainda estava realizando a parada.

Imediatamente, a criança foi encaminhada ao Hospital Saboya, no Jabaquara, na mesma região, mas não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita e queda acidental pelo 26º Distrito Policial (Sacomã), que requisitou perícia.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Ipiranga, afirma que o local onde ocorreu o acidente se trata de uma área particular que possui o auto de licença provisória para funcionamento.

A gestão municipal acrescenta que lamenta o acidente ocorrido com a criança e se solidariza com os seus familiares.