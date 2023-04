Cracolândia: usuários de drogas queimam sacos de lixo; polícia diz que foi hostilizada

Um grupo de usuários de drogas colocou fogo em sacos de lixo na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, no início da noite de domingo, 2. A Polícia Militar (PM) disse que, durante patrulhamento de rotina na região da Nova Luz, uma equipe do 7º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) foi hostilizada por um grupo de dependentes químicos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o grupo arremessou objetos contra os policiais e ateou fogo em sacos de lixo ao longo da via.

“Os policiais intervieram e dispersaram o grupo. Não houve registro de feridos ou detenções”, afirmou a SSP. Além da polícia, o Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo foi contido rapidamente.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h30 para atendimento na Rua General Osório com a Alameda Barão de Limeira e também entre a Rua Conselheiro Nébias e Rua dos Gusmões, no centro da capital.