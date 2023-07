Cotidiano Cracolândia: polícia prende 18 pessoas por envolvimento com tráfico de drogas

Dezoito pessoas foram presas por envolvimento com tráfico de drogas na região central da capital paulista após deflagrada no sábado, 22, operação na Cracolândia, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Todos os presos já tinham antecedentes por tráfico de drogas, roubos, furtos e outros crimes.

Do total, 16 foram autuados em flagrante. Outros dois, procurados pela Justiça, foram presos após a identificação.

A força-tarefa envolveu agentes das polícias Civil e Militar, além da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Por volta das 19h, a Rua dos Gusmões foi fechada com cercas de ferro no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Santa Ifigênia, região central da capital paulista. Dependentes químicos e traficantes ficaram isolados e sentados para a realização de triagem.

A operação ocorreu apenas dois dias depois de o prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciar que, em conjunto com o governo estadual, ficou definido que uma nova estratégia adotada em relação à Cracolândia seria “não dar trégua para o traficante”. O objetivo é reduzir o fornecimento de drogas para dependentes químicos da região. Segundo o prefeito afirmou na quinta-feira, 20, seria adotada a política de “tolerância zero com traficante”

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as investigações continuam em andamento.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pretendia transferir o fluxo da Cracolândia para o bairro do Bom Retiro. Mas, o próprio governador acabou desistindo em meio às críticas de especialistas, moradores e comerciantes da região.