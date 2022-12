CPTM: falha de energia faz passageiros caminharem sobre trilhos na Linha 11-Coral

Uma falha no sistema de energia da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) interrompeu a circulação de trens entre as estações Brás e Tatuapé da Linha 11-Coral na noite desta segunda-feira, 19, em São Paulo. De acordo com a companhia, o problema ocorreu às 19h, com duração de pouco mais de uma hora. Nesta terça-feira, 20, o funcionamento está normal, sem registros de ocorrências.

No dia anterior, os passageiros, com a ajuda dos seguranças, precisaram caminhar sobre os trilhos para chegarem até as plataformas mais próximas. “A circulação de trens entrou em processo de normalização às 20h10, com a retirada de todas as pessoas da via”, disse em nota. Durante a noite, passageiros registraram nas redes sociais os transtornos enfrentados.

Descarrilamento de trem de carga

No início do mês, a circulação de trens na Linha 12-Safira, que transporta diariamente 250 mil pessoas, ficou interrompida por três dias em razão do descarrilamento de um trem de cargas, operado pela MRS Logística, perto da Estação Tatuapé. O problema aconteceu no dia 3 e foi normalizado no dia 6, após a finalização das obras de recuperação no trecho danificado. O serviço Expresso Aeroporto, que liga a cidade de São Paulo ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e a Linha 11-Coral também foram afetados.