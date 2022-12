CPTM: descarrilamento de trem na madrugada causa paralisação das linhas 11 e 12

Um trem de carga da empresa MRS Logística descarrilou próximo à estação Tatuapé da CPTM durante a madrugada deste sábado, 3, e causou a paralisação das Linhas 11-Coral e 12-Safira nesta manhã. Segundo a empresa, não há registro de pessoas feridas com o acidente e nem tombamento de carga. Nas redes sociais, usuários reclamam de filas, superlotação e falta de atendimento nas plataformas de embarque.

Segundo a MRS, 10 vagões carregados com bobinas de aço e outros quatro carregados com areia descarrilaram na malha da CPTM, cobrindo as quatro vias do trecho. A empresa ainda não sabe dizer as possíveis causas do acidente.

A CPTM afirma que tem uma equipe técnica trabalhando no local do acidente e aguarda a chegada de equipamento da MRS para a retirada das cargas e da locomotiva para a liberação das vias. “Após esse trabalho, haverá avaliação dos danos causados”, diz a empresa, em nota. No momento, não há previsão de normalização dos serviços.

“O pior é que eles deixam você embarcar para avisar”, reclamou um usuário nas redes sociais. Segundo imagens do local, a paralisação das linhas tem sobrecarregado os serviços do metrô nesta manhã, especialmente da Linha 3-Vermelha.

Na Linha 11-Coral, os trens estão circulando em dois loops, entre as estações Estudantes e Corinthians-Itaquera e Tatuapé e Luz. O trecho entre Corinthians – Itaquera e Tatuapé segue interditado.

Na Linha 12-Safira, os trens circulam apenas entre as estações Calmon Viana e Engenheiro Goulart e entre Tatuapé e Brás. O trecho entre Engenheiro Goulart e Tatuapé também segue interditado.

Em nota, a Secretaria de Transportes Metropolitanos de São Paulo informa que acionou o Sistema Paese nos trechos que estão interditados. O Expresso Aeroporto ficará suspenso enquanto as equipes tentam liberar as linhas paralisadas.