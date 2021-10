Covid já deixou órfãs ao menos 12 mil crianças de até 6 anos, indicam cartórios

13 out 2021 às 17:07 • Última atualização 13 out 2021 às 18:43

Ao menos 12.211 crianças de até seis anos de idade ficaram órfãs de um dos pais vitimados pela covid-19 no Brasil, entre 16 de março de 2020 e 24 de setembro deste ano – 25,6% delas não tinham completado um ano de vida. De acordo com a pesquisa, 223 pais faleceram antes mesmo do nascimento de seus filhos, enquanto 64 crianças, até os seis anos de idade, perderam pai e mãe vítimas da covid.

As informações foram levantadas pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), entidade que representa os cartórios de registro civil do País.

O levantamento foi realizado a partir do cruzamento entre o CPF dos pais nos registros de nascimento e de óbito feitos nos cartórios de registro civil do País desde 2015, quando as unidades passaram a emitir o documento na certidão de nascimento de crianças recém-nascidas.

Os dados mostram, ainda, que 25,6% das crianças desta faixa etária que perderam um dos pais não tinham completado um ano de vida. Outros 18,2% tinham um ano de idade, seguido de 18,2% com dois anos e 14,5% com três anos. Os Estados de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Ceará e Paraná foram os que mais registraram óbitos de pais com filhos nesta idade.