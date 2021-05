Cotidiano Covid-19 mata mais 203 pessoas no Estado do Rio nas últimas 24h

Mais 203 pessoas morreram de covid-19 nas últimas 24 horas no Estado do Rio de Janeiro. O número de óbitos no Estado desde o início da pandemia de coronavírus alcançou, neste sábado, 8, a marca de 46.373.

As estatísticas foram divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde e são referentes às informações inseridas no sistema do governo até as 17h de hoje.

O número de contaminações chegou a 784.506, 5.844 delas ocorreram nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) dos hospitais está em 85,3%. Cada paciente espera, em média, quatro horas para reservar um leito. Nas enfermarias, que estão com ocupação de 64,6%, as internações são imediatas, não há fila de espera.

A cidade do Rio de Janeiro continua respondendo pelo maior número de mortes registradas, de 24.705.