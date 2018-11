Covas quer novos laudos e admite que vistoria em viadutos é ‘insuficiente’

O prefeito Bruno Covas (PSDB) admitiu nesta segunda-feira, 19, que a vistoria feita nos viadutos de São Paulo é ‘insuficiente’. Em entrevista coletiva, afirmou que quer contratar, de forma emergencial, uma empresa para fazer laudos estruturais de todos os 185 viadutos e pontes da cidade. Para isso, irá consultar o Tribunal de Contas do Município (TCM) sobre a viabilidade da proposta.

“A vistoria visual é incompleta, é insuficiente. Desde o ano passado já tínhamos visto que é insuficiente, e por isso havíamos passado por esse processo de contratação de um laudo mais estruturante para 33 pontes e viadutos. Se o TCM autorizar, vamos fazer nos 185 viadutos e pontes”, disse Covas.

Na manhã desta segunda-feira, houve a primeira reunião presencial do Comitê de Crise no gabinete do prefeito para tratar dos próximos passos em relação ao viaduto que cedeu na zona oeste.

Por quase três horas, o prefeito Bruno Covas se reuniu com os secretários de Infraestrutura e Obras, Vitor Aly, e de Mobilidade e Transportes, João Octaviano Neto.

Segundo Covas, além do escoramento total da estrutura, os engenheiros fizeram uma “janela” para dar acesso a parte interna do viaduto e avaliá-lo melhor.

De acordo com Aly, será feita uma estrutura para, então, construir um pilar provisório para aliviar a tensão do danificado.