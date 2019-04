Após reportagem da TV Globo, que mostrou problemas de atendimento no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo (HSPM), a gestão Bruno Covas (PSDB) determinou o afastamento da atual direção do complexo. Em nota, a Prefeitura fala em “inadmissíveis condições” e promete criar uma comissão externa de apuração e investir R$ 13 milhões em uma reforma emergencial. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.