Costa Filho lamenta queda de avião em SP e diz acompanhar ações ao lado do governo paulista

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, divulgou nota em suas redes sociais lamentando a queda de avião operado pela VoePass com 62 pessoas em Vinhedo (SP), que, conforme informações preliminares, não deixou sobreviventes.

“Informo que falei com o Presidente Lula e com o Governador Tarcísio sobre o episódio. O Governo Federal ao lado do Governo do Estado de São Paulo está acompanhando todas as ações para o enfrentamento dessa trágica situação”, afirmou o ministro.

O Broadcast apurou que o governo federal deve oficializar a criação de um grupo de trabalho que acompanhará as investigações, com representantes do Executivo Federal, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB), do Governo do Estado de São Paulo e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Na nota publicada há pouco, Costa Filho diz que a Anac e o Cenipa estão adotando as ações para o atendimento nos aeroportos e apurando as informações pertinentes ao caso. “Estou nesse momento saindo de Itajaí, Santa Catarina, em deslocamento ao Estado de São Paulo para poder acompanhar todas as operações”, escreveu.