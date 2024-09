Corpo de Bombeiros de MT monitora focos em 49 fazendas, em 20 municípios - O Liberal

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, juntamente com o Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) do Estado monitorava por satélite, até o domingo, 15, a ocorrência de focos de incêndio em 49 fazendas, distribuídas em 20 municípios do Estado.

Conforme nota do Corpo de Bombeiros, as propriedades rurais com focos de incêndio estão nos municípios de Tabaporã, Nova Maringá, Diamantino, Santa Rita do Trivelato, Itanhangá, Santa Carmen, Alto Paraguai, União do Sul, Luciara, Vila Rica, Canabrava do Norte, São Félix do Araguaia, Querência, Confresa, Santa Terezinha, Porto Alegre do Norte, Cocalinho, Campinápolis, Santa Cruz do Xingu e Ribeirão Cascalheira.

Além disso, o BEA monitorava, neste domingo, incêndios na Área de Proteção Ambiental dos Meandros do Rio Araguaia, em Cocalinho; na Terra Indígena Apiaká Kayabi Munduruku, em Juara; na Terra Indígena Capoto Jarinã, em Peixoto de Azevedo, e na Aldeia Utiariti, em Campo Novo do Parecis. “O Corpo de Bombeiros só não entrou nos locais porque é necessária autorização dos órgãos federais”, cita, na nota.

A instituição informou ainda que, em Mato Grosso, foram registrados 888 focos de calor no domingo, conforme última checagem às 17 horas, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 479 se concentram na Amazônia, 362 no Cerrado e 47 no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).

O governo de Mato Grosso decretou estado de emergência em virtude da seca severa e dos incêndios florestais em mais de 50 municípios. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que Mato Grosso liderou em número de focos de incêndio acumulados de janeiro a agosto deste ano, com 24.880, dos 123 mil focos registrados em todo o País. No último mês, foram detectados 13.610 focos de incêndio em Mato Grosso, de 69 mil reportados no Brasil.