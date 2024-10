Corpo de 2ª mulher desaparecida em naufrágio na Garganta do Diabo é encontrado

O corpo de Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 anos, que desapareceu no naufrágio de um barco na Garganta do Diabo, domingo, 29, em São Vicente, foi encontrado nesta sexta-feira, 4, no litoral do município. Ela era a única vítima do naufrágio que ainda estava desaparecida.

Na quarta-feira, 2, já tinha sido resgatado o corpo de Beatriz Tavares da Silva Faria, de 27 anos. O barco naufragou com sete pessoas que estavam em uma festa em uma embarcação maior e voltavam para terra firme. A embarcação teria sido atingida por uma onda forte e virou. Cinco ocupantes foram resgatados por equipes de salvamento e receberam atendimento no Pronto-Socorro Central de São Vicente.

Os sobreviventes relataram que não estavam usando coletes salva-vidas, mas se agarraram a esses equipamentos e a galões de gasolina que boiaram para chegar até um rochedo.

Conforme o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), o corpo de Aline foi achado durante as buscas realizadas pelas embarcações na baía de São Vicente. O cadáver estava encalhado em Itaquitanduva, próximo ao Parque Xixová. O corpo foi levado de barco até a praia do Gonzaguinha e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Os parentes fizeram o reconhecimento.

Aline morava em São Paulo e tinha ido à festa com duas amigas. Antes do naufrágio, ela postou imagens da embarcação em redes sociais. A vítima deixou um filho de 17 anos, além de outros familiares. O corpo passará por perícia e será liberado para o sepultamento.

A Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) informou que um inquérito administrativo foi instaurado a fim de investigar as possíveis causas e responsabilidades pelo acidente.

A delegacia de Polícia Civil de São Vicente instaurou um inquérito policial para apurar e esclarecer todas as circunstâncias do naufrágio. A equipe da unidade prossegue com as diligências.