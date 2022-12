Copacabana prepara réveillon sem restrições e terá 12 minutos de fogos

Serão dois palcos montados nas areias do bairro com diferentes atrações, como Iza, Zeca Pagodinho e Bala Desejo

Depois de dois anos com restrições impostas pela pandemia de covid-19, a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, volta a receber a maior festa de réveillon “do mundo”, ou “da galáxia”, nas palavras do entusiasmado prefeito da cidade, Eduardo Paes. Serão dois palcos montados nas areias do bairro com diferentes atrações, como Iza, Zeca Pagodinho e Bala Desejo, e pelo menos 12 minutos de queima de fogos.

No primeiro ano da pandemia, 2020, a festa foi cancelada. Na virada de 2021 para 2022 foi realizada uma queima de fogos, mas não houve shows nem esquema especial para transportes coletivos. Agora, a festa volta ao seu grandioso formato tradicional.

Além de Copacabana, as comemorações serão realizadas em outros nove pontos da cidade: Flamengo, Ilha do Governador, Madureira, Guaratiba, Penha, Ramos, Sepetiba, Barra da Tijuca e ilha de Paquetá.

“O réveillon do Rio é o maior do planeta e este ano não vai ser diferente. Temos algumas inovações, muita tecnologia e, além de Copacabana, estaremos espalhados pela cidade, democratizando a festa”, afirmou o presidente da Riotur, Ronnie Costa, durante a apresentação do esquema operacional no Centro de Operações Rio (COR), na manhã desta segunda-feira, 26.

“Depois de dois anos sem as pessoas poderem se confraternizar nesta data, estamos de volta. Ano passado, foi somente uma queima de fogos, mas agora as pessoas vão poder voltar a celebrar e se abraçar nessa grande festa do mundo.”

O principal palco de atrações, o Copacabana, já começou a ser montado em frente ao Hotel Copacabana Palace. As principais atrações são Zeca Pagodinho, Iza, Alexandre Pires e bateria da Grande Rio. No Palco Carioca, em frente à Rua Santa Clara, se apresentarão Mart´nália, Bala Desejo, Gilsons, Preta Gil e bateria da Beija-Flor.

O espetáculo de queima de fogos terá 12 minutos. “Será uma apresentação ainda mais potente, com grafismos inéditos, mais tecnologia, brilhos e cores”, segundo informou a Prefeitura. Os fogos serão lançados de dez balsas, com um distanciamento de 25 metros entre cada uma delas.

O Réveillon 2023 contará com a atuação de 30 órgãos públicos para garantir a fluidez da festa. Serão 195 profissionais da CET-Rio para coordenador o trânsito nas ruas e mais de 1.500 agentes e guarda municipais para ações de ordenamento e apoio ao trânsito.

Os festejos contarão com mais de 4.456 garis, o maior efetivo da história. Só em Copacabana serão quatro postos médicos, 144 profissionais de saúde e mais de 30 ambulâncias para atendimentos. Toda a logística será monitorada pelas novas telas do Centro de Operações, que está em expansão.