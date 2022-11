Cotidiano Copa do Mundo: SP vai manter rodízio de veículos e terá mudanças no trânsito

O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo está mantido nesta quinta-feira, 24, dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, assim como nas demais partidas da seleção brasileira. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) decidiu apenas antecipar no sentido do bairro a operação das faixas reversíveis para automóveis, assim como as faixas reversíveis exclusivas para ônibus. A operação de ônibus no horário de pico também está programada para começar mais cedo nesta quinta-feira.

Agentes da companhia também irão monitorar as imediações do Vale do Anhangabaú, no centro da cidade, para a realização do Arena Brahma – Fifa Fan Festival São Paulo. Os 25 mil ingressos disponibilizados gratuitamente pela organização já se esgotaram. A pessoa deverá apresentá-lo via QR Code. Não será permitida a entrada sem o comprovante.

Jogos do Brasil na primeira fase

– Dia 24 de novembro, quinta-feira, jogo às 16h (Brasil X Sérvia).

– Dia 28 de novembro, segunda-feira, jogo às 13h (Brasil X Suíça).

– Dia 2 de dezembro, sexta-feira, jogo às 16h (Brasil X Camarões).

Rodízio

Não haverá suspensão do rodízio municipal de veículos, em razão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. Fica valendo normalmente em dias de partidas da seleção brasileira a circulação de automóveis no período da manhã (7h às 10h) e no período da tarde/noite (17h às 20h).

– 24 de novembro: placas finais 7 e 8.

– 28 de novembro: placas finais 1 e 2.

– 2 de dezembro: placas finais 9 e 0.

Faixas reversíveis de automóveis

A operação das faixas reversíveis será antecipada no sentido bairro nesta quinta-feira, de acordo com a CET. A montagem ocorrerá a partir das 14h. “As equipes de campo vão acompanhar o fluxo de veículos durante o período e poderão encerrar a operação em caso de ociosidade”, disse em comunicado.

Localização

– Avenida Santos Dumont, sentido bairro, entre Rua dos Bandeirantes e Rua Rodolfo Miranda.

– Avenida Radial Leste, sentido bairro, entre Rua do Glicério e Rua Vilela.

– Avenida Jaguaré, sentido bairro, entre Ponte Jaguaré e Rua Miguel Frias de Vasconcelos.

Faixas reversíveis exclusivas para ônibus

– Ponte da Casa Verde, sentido bairro, entre Rua Baronesa de Porto Carreiro e Avenida Braz Leme.

– Avenida Guarapiranga, sentido bairro, entre Avenida Vitor Manzini com a Rua Bruges até Avenida Guarapiranga.

– Ponte João Dias, sentido bairro, entre Rua Bento Branco De Andrade Filho e o Terminal João Dias.

– Ponte do Piqueri, sentido bairro, entre Rua da Balsa e Rua Hugo D’Antola.

Fifa Fan Festival

A CET irá monitorar o trânsito nas imediações do Vale do Anhangabaú em todas as partidas da seleção brasileira para a realização do Arena Brahma – Fifa Fan Festival São Paulo.

– 24 de novembro: 12h às 20h.

– 28 de novembro: 9h às 20h.

– 2 de dezembro: 12 às 20h.

Bloqueios operacionais temporários

– Rua da Consolação x Avenida São Luís.

– Rua Boa Vista x Largo Pátio do Colégio.

– Rua Florêncio de Abreu x Ladeira Porto Geral.

– Rua Líbero Badaró x Viaduto do Chá.

– Rua Coronel Xavier de Toledo x Viaduto do Chá.

– Rua Formosa x Avenida Prestes Maia.

– Rua Quirino de Andrade x Avenida Nove de Julho.

Transporte público antecipa horário de pico

Conforme a São Paulo Transporte (SPTrans), a operação dos ônibus municipais nos horários de pico será antecipada nos dias em que houver partidas da seleção brasileira para transportar trabalhadores e torcedores.

Nesta quinta-feira e na sexta-feira da semana que vem, 2, dias em que o Brasil irá a campo às 16h, 100% da frota deve operar já a partir das 13h, três horas antes do jogo.

Na próxima segunda-feira, 28, quando a seleção joga às 13h, a SPTrans manterá a operação normal com toda a frota para atender o comércio e o serviço privado que podem ser retomados após o término do jogo.