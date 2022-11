COP-27: Unica assina na segunda-feira adesão à campanha Biofuturo

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) assina na segunda-feira, 14, sua adesão à campanha Biofuturo. Em nota, explica que a iniciativa tem por objetivo promover a coordenação internacional sobre a bioeconomia sustentável de baixo carbono. O evento será no Museu Sharm El-Sheikh, no Egito, às 18h10 (horário local), no encerramento do seminário “Versatilidade e complementariedade: fontes de energia renovável de baixo carbono e sua contribuição para a descarbonização”, que será realizado no mesmo espaço, a partir das 17 horas.

“A campanha Biofuturo tem a missão de mostrar caminhos por meio dos quais os países, empresas e consumidores podem substituir combustíveis, químicos e outros materiais por equivalentes biossustentáveis, reduzindo emissões de gases de efeito estufa (GEE)”, disse a Única.

“Atua em articulação com a Plataforma para o Biofuturo, esforço governamental que reúne mais de 20 países para acelerar o desenvolvimento e a implantação de biocombustíveis avançados, nos setores mais diversos, como alternativas sustentáveis aos combustíveis fósseis.”