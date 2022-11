COP-27: Impactos da insegurança alimentar ao clima deve ser mote de parecer final

Resultado dos debates da COP-27, conferência da ONU que acontece em Sharm el-Sheikh, no Egito, um documento a ser divulgado no evento pelo grupo de trabalho sobre agricultura e clima deve expor grande preocupação quanto a vulnerabilidade da segurança alimentar aos impactos das mudanças climáticas nas cadeias de produção de alimento.

Conforme uma prévia do documento, cuja redação ainda precisa ser aprovada pelos participantes do grupo, há necessidade de não apenas ampliar as ações de combate a mudanças climáticas, mas também aperfeiçoar a coordenação entre os países. Da mesma forma, o documento destaca a urgência de intensificar o apoio à capacitação, financiamento e tanto desenvolvimento quanto transferência de tecnologia no sentido de reduzir a vulnerabilidade da agricultura, em especial pequenos agricultores, às mudanças climáticas.

A pecuária, conforme avalia o grupo, é muito vulnerável a esses choques, porém há um reconhecimento de que o setor tem mostrado capacidade em se adaptar às mudanças climáticas enquanto desempenha uma série de funções essenciais para assegurar a produção de alimentos.

Com o objetivo de erradicar a fome e a miséria, o documento deve ainda cobrar organizações importantes a ampliar esforços para promover a agricultura sustentável, o que inclui o fortalecimento de comunidades indígenas e particularmente o papel de jovens e mulheres na produção agrícola.