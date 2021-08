Conselheiro dos EUA vem discutir Amazônia Legal

Numa reunião sem a presença de representantes do governo federal, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA Jake Sullivan discutiu com os governadores da Amazônia Legal a preservação ambiental e reforçou a preocupação dos americanos com o tema. Na conversa, na Embaixada americana em Brasília, os governadores de Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins reconheceram a importância desse canal de diálogo e reforçaram que precisam de apoio e recursos para garantir a sustentabilidade desse movimento.

Na conversa, os governadores entregaram a Sullivan um documento com os pontos consensuais entre os seis Estados e que podem contribuir para equilibrar a preservação ambiental com a atividade econômica local. Na campanha presidencial, Joe Biden propôs que um grupo de países doasse US$ 20 bilhões ao Brasil para combater o desmatamento. Caso o País fracassasse, enfrentaria consequências. O presidente Bolsonaro chamou a proposta de desastrosa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.