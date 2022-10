Congonhas registrava 55 voos atrasados e 53 cancelados até as 14h, diz Infraero

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que o Aeroporto de Congonhas tinha 55 voos atrasados e 53 cancelados às 14 horas desta segunda-feira, 10. Em nota, mais cedo, a empresa havia informado que as operações de pouso e decolagem no terminal haviam sido retomadas.

O problema ainda decorre do fechamento da pista principal do aeroporto por quase nove horas no domingo, 9, após um incidente com um jato executivo.

“As acomodações da malha aérea estão ocorrendo ao longo do dia com a gestão dos voos pelas companhias aéreas”, disse a Infraero em nota.

Segundo a empresa, foram cancelados no domingo 116 voos que partiriam de Congonhas e outros 117 que aterrissariam no terminal.

Latam

A Latam informou em nota que o incidente com avião de pequeno porte em Congonhas já resultou no cancelamento de mais de 180 voos da companhia até a manhã desta segunda-feira, “trazendo prejuízos milionários para a empresa e alguns incalculáveis para os clientes”.

“A companhia reforça que todos os seus esforços estão direcionados para acomodar, assistir, reorganizar as viagens de seus clientes e normalizar as operações”, destacou a Latam.