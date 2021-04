Brasil registra novo recorde de mortes por Covid-19, com 4.249 óbitos em 24h

O Brasil registrou nesta quinta-feira (8) um novo recorde de mortes em decorrência do novo coronavírus (Covid-19), com 4.249 óbitos nas últimas 24 horas, além de 86.652 novas infecções, de acordo com o levantamento do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), divulgado nesta mesma data.

Com isso, o País acumula 13.279.857 de casos confirmados e 345.025 óbitos desde o início da pandemia.

O levantamento do Conass é feito a partir da compilação de dados das secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal.

