Conass: Brasil registra 263 óbitos e 36.750 casos de casos de covid-19 em 24h

O Brasil registrou, entre ontem e hoje, 263 mortes causadas pela covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta quarta-feira, 20. Com os registros, o País atingiu 662.414 vidas perdidas para a doença.

A média móvel de óbitos em sete dias cresceu de 94, ontem, para 108 e foi de 133 de média em 13 de abril, há uma semana.

O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou, Ainda, 36.750 casos de covid-19 em 24 horas. Com os números, o total de registros conhecidos e oficiais atingiu 30.311.969 casos desde o início da pandemia.

A média móvel de casos ficou em 14.445, ante 20.515 casos de média há uma semana.

Segundo o Conass, a alta no número de casos e de mortes ocorreu por causa da revisão e atualização dos dados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.