Conass: Brasil registra 18.999 casos de Covid-19 e 578 óbitos em 24h

O Brasil registrou, entre ontem (25) e hoje, 18.999 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 578 óbitos causados pela Covid-19, segundo dados reunidos pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e divulgados nesta segunda-feira, 26.

Com o represamento de dados do Rio Grande do Sul que foram adicionados à estatística nacional na última sexta-feira, a média móvel de casos nos últimos 7 dias apresentou um pico na semana passada, porém já retomou a trajetória negativa com 45.117 novos casos diários em média. Novos óbitos diários também seguem em queda, com 1.107 registros em média por dia.

Desde o início da pandemia até esta segunda-feira, o País acumula 19.707.662 casos confirmados de covid-19 e 550.502 vítimas da doença.