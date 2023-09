Como seria o Sol ainda ‘bebê’? Nasa capta imagem inédita de estrela recém-nascida

Imagem inédita foi captada pelo telescópio James Webb - Foto: ESA - Webb, NASA, CSA, T. Ray

A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) divulgou na quinta-feira, 14, uma imagem inédita captada pelo telescópio James Webb que demonstra como poderia ser o Sol quando “bebê”. Conforme a agência, na foto é possível ver uma estrela recém-nascida com jatos supersônicos de gás expelidos de seus polos. “Tem apenas algumas dezenas de milhares de anos aqui, mas quando crescer, será muito parecido com o nosso Sol”, afirmou a Nasa.

Segundo a agência, as regiões brilhantes em torno de estrelas recém-nascidas, como vistas na imagem, são chamadas de objetos Herbig-Haro. “Este objeto Herbig-Haro específico é chamado Herbig-Haro (HH) 211. Ele está a cerca de 1 mil anos-luz de distância da Terra, é um dos objetos mais jovens e mais próximos deste tipo”, disse ainda em publicação nas redes sociais.

Os objetos Herbig-Haro são criados quando jatos de gás dessas estrelas recém-nascidas formam ondas de choque ao colidirem com o gás e a poeira circundantes. A sensível visão infravermelha do telescópio James Webb pode perfurar o gás e a poeira, captando as emissões de calor provenientes dos fluxos da estrela e mapeando a estrutura com detalhes sem precedentes.

“Curiosamente, as observações de Webb também mostraram que os fluxos deste objeto são mais lentos em comparação com os de estrelas bebês mais desenvolvidas”, acrescentou a Nasa.

Ao descrever a imagem, a agência cita que no centro está presente uma fina nuvem horizontal rosada conhecida como Herbig-Haro 211 que é irregular com extremidades arredondadas e inclinada do canto inferior esquerdo para o canto superior direito.

